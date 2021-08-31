/648045/نائب-المحلة-ابراهيم-الديب-يشيد-بأداء-رجال-الشرطة-في-عملية-تحرير-الطفل-زياد-والقبض-علي-الجناة

أشاد النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى بجهود رجال الشرطة المصرية في عودة الطفل المختطف الي احضان أهله بعد عملية تحريره من المختطفين وعودته لأهله سالما .

طفل المحلة

وأكد عضو مجلس النواب ابراهيم الديب في تصريحات لتحيا مصر أن رجال الشرطه المصرية أثبتوا أنهم قادرين علي بسط الأمن والأمان للمواطنين من منطلق دورهم، موجها التحية لرجال الشرطة وقيادات وزارة الداخلية، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية لا تظهر جهدا في حماية أمن المواطن وردع الخارجين عن القانون وبسط للأمن والأمان.

جهود وزارة الداخلية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن القبض علي المختطفين للطفل زياد في عملية تحريره ونشرت فيديو لكلية تحريره من يد المختطفين والقبض عليهم ونشرت فيديو العملية علي الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ملابسات خطف طفل المحلة.

وبحسب بيان للوزارة، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال أثناء تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية.

وأسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وجمع المعلومات، وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل؛ حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها واستخدامها في ارتكاب الحادث، ثم التخلي عنها، وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.