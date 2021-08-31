رسمياً.. ليفربول يجدد عقد "هندرسون"

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي تجديد عقد قائد الفريق جوردان هندرسون حتى عام 2025.

ويعرضدوت الخليجالتفاصيل :

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “10 سنوات والمزيد لقائدنا مع ليفربول”.

وأضاف: “وقّع هندرسون على عقد جديد طويل الأمد مع الريدز”.

وصرح هندرسون لموقع ليفربول قائلاً : "فخور للغاية بمواصلة الرحلة. من المدهش إنجاز الأمور، والآن التركيز فقط على التطلع إلى الأمام وما قد يحمله المستقبل. أنا في مكان مختلف بالطبع، كلاعب وكشخص، منذ أول يوم لي هنا. لقد تعلمت ونضجت كثيرًا خلال الفترة التي قضيتها هنا، ويجب أن أشكر الكثيرين على هذا".

وتابع: "لقد أحببت كل دقيقة هنا، حتى عندما أنظر إلى الوراء في الأوقات الصعبة، لا أزال أستمتع بكوني جزءًا من هذا النادي. كلما استطعت فعل ذلك لفترة أطول، كان أفضل بالنسبة لي. أريد أن أبقى هنا لأطول فترة ممكنة. مواصلة هذه الرحلة أمر لا يصدق بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل أن يشعر الجمهور والنادي بنفس الشعور".

يستعد فريق ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها يوم الاحد في تمام الساعة 9:12 مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد تعادل في المباراة الأخيرة مع تشيلسي بهدف لمثله في مباراة صعبة وقوية بين الفريقين، ورغم محاولة ليفربول بكل قوة أن يفوز في هذه المباراة، ورغم طرد لاعب من فريق تشيلسي في شوط المباراة الأول، لكن الفريق لم يتمكن من الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

في خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو