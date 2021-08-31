فيديو- جفاف وفيضانات وحرائق.. كوارث ناتجة عن التغيير المناخى

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، فيديو يتضمن أبرز الكوارث الناتجة عن التغيير المناخى.





البداية بجفاف متسارع فى بحيرة تشاد قلص حجمها، حرائق الغابات فى البرازيل عام 2020، وحرائق أستراليا فى 2019 و2020 سجلت معدلات غير مسبوقة وسميت بالصيف الأسود. كما واجهت كندا مجموعة من الحرائق خلال العام الجارى، واجتاحت الحرائق بعضا من دول البحر المتوسط مثل تركيا واليونان وسوريا ولبنان والجزائر والمغرب وتونس. وأدت الفيضانات التى اجتاحت عدد من دول آسيا وأوروبا إلى وفاة 196 شخصًا فى أوروبا الغربية، وتضرر 13 مليون مواطن فى الصين. لمشاهدة الفيديو

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