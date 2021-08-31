استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

واصلت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البرى من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استمرار فتح المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين .. علاوة على ادخال المساعدات ومواد ومعدات اعادة الاعمار الى قطاع غزة .

وأعلنت المصادر عن استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة .. كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وادخال المساعدات .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين ، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يشار إلى أنه يتم فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية فى أى وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة ) .. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.