/648050/لعدم-الالتزام-بتركيب-الملصق-الإلكتروني---سحب-2967-رخصة-مركبة-خلال-24-ساعة-الأخيرة
سحبت الجهات المعنية 2967 رخصة مركبة،خلال 24 ساعة الأخيرة، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى، ورفع 52 سيارة متروكة في الشوارع.
ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:
- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".
- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
وفي سياق نجحت الجهات المعنية في سحب 2905 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 63 سيارة متروكة في الشوارع، وذلك خلال الـ ساعات الأخيرة.
وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.
يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».
يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية»مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.
يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.
يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
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