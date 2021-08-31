بعد رحيل «رونالدو»..يوفنتوس يعلن عودة «كين»

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عودة اللاعب مويس كين، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، خلال الميركاتو الحالي.

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وقال يوفنتوس في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “عاد كين صاحب الـ21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهي في صيف عام 2023”.

وحصل يوفنتوس علي خدمات كين مقابل 7 ملايين يورو لإيفرتون، على دفعتين، “3 ملايين يورو في الموسم الأول، و4 ملايين بالموسم الثاني”.

أقترب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف يوفنتوس الإيطالي، وانضمامة لصفوف، مانشستر يونايتد، ليبدأ مسيرة جديدة قديمة مع ناديه السابق الذي لعب له في الفترة بين 2003 إلى 2009.

أرقام رونالدو مع يوفنتوس

-في الموسم الأول، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

-ولقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف سجله البرتغالي بضربة رأس، بينما خرج الفريق من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.

دوري الأبطال

في هذا الموسم، لعب رونالدو هذا الموسم في 43 مباراة، سجل 28 هدف وصنع 11 هدف فقط خلال جميع المنافسات التي خاضها مع السيدة العجوز في أول مواسمه.

في الموسم التالي 2019/2020، بعدما حصد الفريق لقب الدوري، كان الفريق خسر لقبي الكأس أمام نابولي والسوبر أمام لاتسيو.

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لعب البرتغالي 46 مباراة مع الفريق، سجل 37 هدف، بينما صنع 7 أهداف فقط ، حيث تراجع أداؤه التهديفي في دوري أبطال أوروبا بينما ارتفع في الدوري والكأس.

فيما في الموسم الماضي أستطاع البرتغالي، في تسجيل 36 هدف، وصنع 4 خرين في 44 مباراة لعبها مع الفريق محققاً لقب الكأس والسوبر.

تفاصيل عقد رونالدو مع مانشستر

حصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.

ولعب رونالدو بقميص مانشستر يونايتد في 292 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 118 هدفا، وصنع 69 آخرين،طوال تلك المسيرة.

تصريحات مدرب يوفينتوس

وأكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن رونالدو أخبره برغبته في الرحيل عن يوفنتوس.

وأضاف: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون متواجداً في مباراة الغد".

وتابع: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا والمقرب من نادي يوفنتوس “حسين ياسين”، أن رونالدو لم يتدرب اليوم الجمعة، حيث ودع زملاؤه وغادر مركز تدريبات الفريق في تورينو.