«المسار الذي صنعناه معاً مكتوب بحروف ذهبية ».. أول تعليق من كريستيانو رونالدو على انضمامه لمانشستر يونايتد

/648057/المسار-الذي-صنعناه-معا-مكتوب-بحروف-ذهبية--أول-تعليق-من-كريستيانو-رونالدو-على-انضمامه-لمانشستر-يونايتد

عبر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على فرحته بانضمامه إلى فريق مانشستر يونايتد قادما من فريق يوفينتوس الإيطالي.

ويستعرض دوت الخليج تعليق كريستيانو رونالدو على انضمامه إلى مانشستر يونايتد:

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.

أرقام رونالدو مع يوفنتوس

-في الموسم الأول، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

-ولقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف سجله البرتغالي بضربة رأس، بينما خرج الفريق من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.

دوري الأبطال

في هذا الموسم، لعب رونالدو هذا الموسم في 43 مباراة، سجل 28 هدف وصنع 11 هدف فقط خلال جميع المنافسات التي خاضها مع السيدة العجوز في أول مواسمه.

في الموسم التالي 2019/2020، بعدما حصد الفريق لقب الدوري، كان الفريق خسر لقبي الكأس أمام نابولي والسوبر أمام لاتسيو.

لعب البرتغالي 46 مباراة مع الفريق، سجل 37 هدف، بينما صنع 7 أهداف فقط ، حيث تراجع أداؤه التهديفي في دوري أبطال أوروبا بينما ارتفع في الدوري والكأس.

فيما في الموسم الماضي أستطاع البرتغالي، في تسجيل 36 هدف، وصنع 4 خرين في 44 مباراة لعبها مع الفريق محققاً لقب الكأس والسوبر.

تفاصيل عقد رونالدو مع مانشستر

حصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.

ولعب رونالدو بقميص مانشستر يونايتد في 292 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 118 هدفا، وصنع 69 آخرين،طوال تلك المسيرة.