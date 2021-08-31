بعد طول انتظار..عرض فيلم «30 مارس» لدينا الشربيني في هذا الموعد

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قرر صناع عمل فيلم «30 مارس» عرض العمل بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد عدد كبير من التأجيلات اذ ان تصوير آخر مشاهده كان منذ عام كامل وتحديداً في شهر سبتمبر الماضي.

دوت الخليج يرصد موعد عرض 30 مارس

وحدد القائمون على العمل يوم 8 من شهر سبتمبر القادم موعد نهائي لعرض فيلم «30 مارس» بدور العرض المصرية، اذ كان من المقرر ان يطرح العام الماضي لكن تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخدتها السينمات.

وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.

أبطال فيلم «30 مارس»

فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «ريتسا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 وهو منن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

من المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.