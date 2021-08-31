/648062/فخر-مصر-لي-لي-عبدالعزيز-تفوز-بجائزة-الفتاة-الذهبية-لبطولة-العالم-للبياثل-والترايثل

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

توجت لي لي عبدالعزيز، بجائزة الفتاة الذهبية لبطولة العلم للبياثل والترايثل، وذلك عقب فوزها بـ 4 ميداليات ذهبية في منافسات البياثل والترايثل فردي وتتابع وفرق لمرحلة ١٣ عام.

ونستعرض حصاد لأهم نتائج البعثه المصريه بعد انتهاء بطوله العالم للبياثل والترايثل بالمانيا٢٠٢١ واكثر اللاعبين تحقيقًا للميداليات:

1- مهند سامي

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

أول فردي بياثل

ثاني فردي ترايثل

2- فريده خليل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

أول فردي بياثل

ذهبيه فرق بياثل

ذهبيه فرق ترايثل

ثاني فردي ترايثل

3- كارما علي

أول فردي ترايثل

ذهبيه فرق بياثل

ذهبيه فرق ترايثل

ثاني فردي بياثل

4- عمر أيمن

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

فضيه فردي ترايثل

4- ليلي فرج

اول فردي بياثل

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

5- أسامه مدحت

أول فردي ترايثل

ذهبيه فرق بياثل

ذهبيه فرق ترايثل

ثاني فردي بياثل

ثالث تتابع بياثل

ثالث تتابع ترايثل

6- محمد شريف

أول فردي بياثل

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

7- ملك خالد

أول فردي بياثل

أول فردي ترايثل

أول تتابع بياثل

أول تتابع ترايثل

وشهدت البطولة مشاركة كل من:

مصر، المانيا، أمريكا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، فرنسا، اسبانيا، التشيك، تركيا، ليتوانيا، لاتفيا، استراليا، روسيا، سلوفكيا، باكستان، كازاخستان.

منافسات البياثل والترايثل

وضعت هذه الرياضة من قبل الأتحاد الدولي للخماسي الحديث، وتتكون هذه الرياضة من إثنين من أكثر الألعاب الرياضية التي تمارس في العالم هما الجري و السباحة، تعتمد هذه الرياضة علي سهولة التنظيم و البساطة، فيمكن أن تقام تقريبا في أي مكان في العالم و في أي وقت من العام، كما أنها غير مكلفة فكل ما يحتاجة اللاعب هو بدلة السباق و هي تشبه بدلة السباحة للنساء بالإضافة إلي الحذاء.

الجدير بالذكر أن البطل المصري أحمد الجندي توج بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، ونجح الجندي في التتويج بالميدالية فضية رغم تأخره في بداية السباق، إلا أنه تمكن من العودة ليعتلي منصة التتويج.