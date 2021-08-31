ترخيص للسير وشهادة صحية..تعرف على شروط عمل وتشغيل عربات الطعام المتنقلة

/648068/ترخيص-للسير-وشهادة-صحيةتعرف-على-شروط-عمل-وتشغيل-عربات-الطعام-المتنقلة

حدد القانون بعض الشروط التي يجب التزام عربات الطعام المتنقلة بها ومنها: ترخيص لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها.

دوت الخليج يرصد تفاصسل شروط تشغيل عربات الطعام المتنقلة

شروط عمل عربات الطعام المتنقلة

كما يجب أن تستوفي العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع عربات الطعام المتنقلة.

مدة التراخيص

ويكون تراخيص وحدات الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،تؤكد معاينة العربة وما اذا كانت مستوفية للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء وحفاظا على صحة المواطنين.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.