بميلون و500 جنيه..إيرادات أفلام دور العرض المصرية تشهد تراجعا ضخما

/648072/بميلون-و500-جنيهإيرادات-أفلام-دور-العرض-المصرية-تشهد-تراجعا-ضخما

عادت دور العرض السينمائية داخل مصر تتراجع بعد حالة الانتعاش التي شهدتها الفترة الماضية وخاصة فترة ماقبل نهاية أيام عيد الأضحى، وأصبحت الأفلام تحقق إيرادات ليست بالجيدة مقارنة لما كانت عليه من قبل.

دوت الخليج يرصد أفلام إيرادات دور العرض أمس

فيلم الأنس والنمس يعتلي عرش شباك التذاكر

يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي إعتلاء عرش شباك التذاكر منذ اليوم الأول من عرضه في الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، وبرغم طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز وفيلم “200 جنيه” إلا أنه لم يستطعا أن يختطفا الصدارة من «الإنس والنمس».

وحقق فيلم «الإنس والنمس»إيرادات جيدة أمس ليتصدر القائمة حيث بلغت إيراداته 534 ألف جنيه، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

فيلم 200 جنيه يختطف المركز الثاني من موسى

وحقق فيلم "200 جنيه" إيرادات 314ألف و418 جنيه ليحتل بها المركز الثانى بدلا من فيلم موسى، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

في حين جني موس إيرادات 282 ألف جنيه و953، ويعد فيلم «موسى» من أقوى الأفلام في السينما المصرية الذي تقدم أول قصة روبوت في السينما العربية اذ شارك في إنتاجه ثلاث شركات إنتاجية كبيرة في مصر والوطن العربي وهم وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، والعمل من من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.

فيلم «العارف» بتراجع للمرتبة الرابعة

تراجع فيلم «العارف» للمرتبة الرابعة بإيرادات 214.436 جنيها، وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.