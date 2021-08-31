التعليم العالى تجيب على أسئلة نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات

جدة - نرمين السيد - س: ما الجامعات الأهلية التى تطبق نظام القبول الإلكترونى الموحد؟

أربع جامعات، وهى:

ـ جامعة الملك سلمان الدولية.

ـ جامعة الجلالة.

ـ جامعة العلمين الدولية.

ـ جامعة المنصورة الجديدة.

س: ما الموقع الإلكترونى للقبول بالجامعات الأهلية؟

يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكترونى: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

س: ما الشهادات التى يطبق عليها نظام القبول الإلكترونى الموحد للجامعات الأهلية؟

يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية).

س: ما نظام القبول بالجامعات الأهلية؟

يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية- الجلالة – العلمين الدولية– المنصورة الجديدة) على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدى).

س: ما البرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالجامعات الأهلية الأربع؟

يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات الأهلية؛ للتعرف على برامجها الدراسية، وهى على النحو التالى :

ـ الموقع الإلكترونى لجامعة الملك سلمان الدولية

https://ksiu.edu.eg/

ـ الموقع الإلكترونى لجامعة الجلالة

https://www.gu.edu.eg/

ـ الموقع الإلكترونى لجامعة العلمين الدولية

https://aiu.edu.eg/

ـ الموقع الإلكترونى لجامعة المنصورة الجديدة

https://www.nmu.edu.eg/

س: ما القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية؟

التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلى وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.

أن يكون البريد الإلكترونى للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء فى خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.

يفضل استخدام مستعرض google أو Microsoft edge

لا يمكن تكرار أى من البريد الإلكترونى أو الرقم القومى الخاص بالطالب فى بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.

يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

تأكد من كتابة الاسم والرقم القومى كما هو وارد بشهادة الميلاد.

يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

س: هل توجد إمكانية لتعديل رغبات الطالب سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب؟

يمكن للطالب تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضا التعديل فى البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

س: هل يشترط إجراء اختبارات قبول للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

نعم، يشترط للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة) اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.

س: كيف يعرف الطالب موعد الاختبار؟

عن طريق متابعة موقع نشر معلومات وأخبار لجنة القبول والتنسيق للجامعات الأهلية:

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx))

س: أين تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية؟

تُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التى أنشأتها الوزارة فى الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

س: هل يمكن إجراء اختبارات القبول الإلكترونية أونلاين للطلاب المقيمين خارج مصر؟

نعم، يمكن إجراء الاختبارات أونلاين للطلاب المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد فى جميع فترات إجراء الاختبارات (أختام الدخول والخروج بجواز سفرهم).

س: كيف يعرف الطالب نتيجة التنسيق؟

يمكن للطالب معرفة نتيجة ترشيحه والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيده بالجامعة التى رشح لها بالدخول بالحساب الخاص بالطالب على موقع تسجيل الرغبات الموحد (https://admission.egypt-hub.edu.eg).

س: ما نظام اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع؟

تنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين:

الاختبار الأول: يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفى إلكترونى مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسى المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعى على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

الاختبار الثانى: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدى للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

س: هل يمكن للطالب التقدم لأكثر من قطاع؟

نعم، يمكن للطالب التقدم لأكثر من رغبة تقع فى أكثر من قطاع ومن ثم يجرى للطالب أكثر من اختبار معرفى وفقًا للقطاعات المتقدم لها.

س: ما إجراءات القبول النهائية للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

يتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التى اختارها.

فى حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر فى البرنامج المرشح عليه.

تقدم الجامعات خدمة إضافية فى الإرشاد الأكاديمى المبكر، وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبى فى إحدى المستشفيات والمراكز التى تعلن عنها الجامعة.

يقوم الطالب باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبًا ملتحقًا بها.

يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية، ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك.

يقوم الطالب بعد ذلك بمقابلة المرشد الأكاديمى للاتفاق على خطة الدراسة للطالب، وتحديد المقررات التى سيقوم بتسجيلها فى الفصل الدراسى الأول.

يقوم الطالب بسداد باقى مصروفات الفصل الدراسى الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائمًا.

س: ما الإجراء المتبع فى حالة عدم رفع جميع مستندات الطالب على الموقع بعد الانتهاء من التسجيل والدفع والامتحان؟

يمكن للطالب تسليم جميع المستندات فــى لجنة الاختبار المحددة له، أو تسليمها لمكتب القبول والتنسيق ب 96 ش أحمد عرابى – المهندسين – الدور الحادى عشر.

س: ما موقف الطالب الذى لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول بالجامعات الأهلية الأربع؟