مدبولى: مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير.





وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشروعات ذات أهمية كبيرة، وتحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لذا تحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذى لها أولاً بأول، مشيراً إلى أنه طلب من الاستشاريين سرعة البدء فى إنشاء المبانى السكنية فى المناطق الخَرِبَة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمبانى ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضارى واستعادة رونق القاهرة التاريخية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين، مطالباً بسرعة تسليم الأراضى للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير.

وعرض المهندس محمد الخطيب استشارى المشروع، تقريراً حول الإجراءات التى تم اتخاذها وفقاً لأولويات مراحل التنفيذ بمنطقة مسجد الحاكم، لافتأً إلى أن أعمال التطوير تتضمن تنفيذ إنشاءات جديدة بالمناطق الفضاء، وتطوير واجهات المبانى فى عدد من المناطق، كما يتضمن التطوير تنفيذ إنشاءات جديدة ذات طبيعة سياحية بهدف إحياء ساحة باب النصر، فضلاً عن ترميم وتطوير المبانى ذات القيمة المعمارية والتاريخية.

كما استعرض الخطيب التصميم العمرانى المقترح لتطوير وكالتى الشوربجى، والأرنأوطى، فى إطار تطوير منطقة مسجد الحاكم، وفق مشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية، وعرض كذلك خطة التأهيل العمرانى لمنطقة باب زويلة وحارة الروم وتشمل تطوير واجهات المبانى القائمة على محاور الحركة الرئيسية بالدرب الأحمر، وترميم مبانى ذات قيمة معمارية وتاريخية مثل وكالة نفيسة البيضاء ووكالة رضوان بك، مع التعامل وفق اجراءات احترازية مع المبانى المجاورة للمبانى الأثرية أو ذات القيمة أثناء التطوير للحفاظ عليها.

وأوضح الخطيب أنه تم تشكيل لجان متخصصة لتحديد قائمة الأنشطة والاستخدامات التى لن يسمح بوجودها نظراً لتعارضها مع القيمة التاريخية للمنطقة، من بينها المصانع الملوثة، ومغالق الخشب، والمسابك، وورش السيارات، وحظائر الحيوانات وغيرها، مع إيجاد بديل خارج الموقع أو تعديل النشاط، إلى جانب تحديد الأنشطة والاستخدامات التى يجب تقديم حوافز لها لتناسبها مع القيمة التاريخية للمنطقة مع تشجيع المستخدمين على تعديل النشاط ليكون متوافقاً مع هذه الأنشطة، ومنها الأنشطة السياحية والترفيهية كالمطاعم والمقاهى والإقامة الفندقية والتأجير السياحى، والحرف التقليدية اليدوية، والأنشطة الثقافية وغيرها.