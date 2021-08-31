217 طلب إحاطة.. حصاد محلية النواب فى دور الانعقاد الأول

جدة - نرمين السيد - أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، خصوصًا على مستوى أدائها الرقابى.





وتمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة بواقع 95 اجتماعا، بجانب سبعة اجتماعات لمناقشة بيان محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس.

وتضمن التقرير عدد من الموضوعات التى ناقشتها اللجنة فى ضوء دائرة أعمالها بشأن منظومة المحليات فى مصر، وشملت هذه الموضوعات ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التقنيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وناقشت اللجنة، أيضا خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التى أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حى العجمى بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التى اتخذتها الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.

اللجنة واصلت جهودها بحسب تقريرها فى متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتى النظافة والتجميل لمحافظتى القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة وغير المستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التى تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

أيضا ناقشت اللجنة ملف تقصى آثار تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعليم موارد الدولة وضبط حركة الشارع وأيضا تقصى آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة، فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلى عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التى تواجه فحص الطلبات.

اللجنة عملت أيضا على مناقشة وزير التنمية المحلية، فى البيان الذى ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، لا سيما بموضوعات الصناديق الخاصة بالواحدات المحلية، وتقنين أوضاع اليد، واسترداد أملاك الدولة، والتصالح فى مخالفات البناء، وتطوير المواقف والساحات والأسواق العشوائية، وتراخيص المحال، وانتظار المركبات، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، وأيضا مشروعات حياة كريمة والتى تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وتنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط بها مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية وأيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" للمواطنين، وإصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى.

تقرير اللجنة، تضمن إعدادها تقارير لموضوعات من الفصل التشريعى السابق، وتم عقد اجتماعات لعرضها على الأعضاء منها قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وملفات الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، والمحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة2021، ومذكرة الأثر التشريعى للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاتها تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وأجرت اللجنة زيارات ميدانية لمحافظتى بورسعيد ودمياط خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2021، وزيارة ميدانية لمحافظتى الغربية والدقهلية خلال الفترة من 28 حتی 30 يوليو 2021، بجانب عقد جلسات المحافظات بواقع 11 محافظة و11 جلسة بحضور المحافظين من "القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وبنى سويف وأسيوط والمنيا"، بجانب جلسات قياس الأثر التطبيقى لكل من تشريعات التصالح والمركبات ووضع اليد وتراخيص المحال والاشتراطات البنائية وتنظيم المخلفات.