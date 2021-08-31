خلال حفل توديع سفير مصر.. وزير خارجية مالاوى يشيد بتطور العلاقات مع القاهرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عبر موقع "فيسبوك"، تقدم أيزنهاور مكاكا وزير الخارجية بملاوى بالنيابة عن الحكومة المالاوية بالشكر والتقدير للتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر ومالاوى، خصوصًا فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والمنح وبناء القدرات، مُشيدًا بجهود رئيس البعثة التى أسهمت فى رفع مستوى العلاقات إلى مرتبة العلاقات الإستراتيجية.

ومن جانبه، أعرب السفير المصرى، عن شكره للرئيس المالاوى الدكتور لازاروس ماكارثى شاكويرا، وأيزنهاور مكاكا وزير الخارجية والحكومة والشعب المالاوى على تعاونهم المثمر، مستعرضا المستوى المتميز للعلاقات بين البلديّن فى مختلف جوانبها.

كما قدم السفير المصرى التهنئة لمالاوى رئيسًا وحكومًة وشعبًا لتوليها رئاسة مجموعة SADC لمدة عام اعتبارًا من اغسطس الجارى، مُشيدًا بنجاح تنظيم مالاوى لاجتماعات القمة 41 لرؤساء دول وحكومات المجموعة الإنمائية لدول الجنوب الإفريقى SADC خلال الفترة "9-18" أغسطس 2021، ومثنيا على نتائج القمة التى مهدت لمزيد من التكامل الاقتصادى بين دول التجمع، ووضعت رؤية موحدة لمواجهة التحديات المشتركة لدول الجنوب الإفريقى.