مستقبل وطن: الرئيس السيسي أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته

قدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية فجر اليوم الثلاثاء هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن عجلين" و"لاب توب" إلي أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري عقب تحريره من أيدي تشكيل عصابي مسلح وعودته سالما إلي أحضان أسرته بمنزلهم بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة".

من جانبهما، أكد المحاسب محمد عريبي والدكتور أحمد حماد أعضاء المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن وعضوا مجلس الشيوخ عن حرص مشاركة الرئيس "السيسي" الأفراح مع أسرة الطفل "زياد" وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي.