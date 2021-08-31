«جهود تشريعية ورقابية متواصلة».. حصاد محلية النواب برئاسة السجينى بدور الانعقاد الأول«مستند»

/648080/جهود-تشريعية-ورقابية-متواصلة-حصاد-محلية-النواب-برئاسة-السجينى-بدور-الانعقاد-الأولمستند

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، وخاصة على مستوى أدائها الرقابى حيث تمت مناقشة 217 طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة بواقع 95إجتماع بجانب سبعة اجتماعات لمناقشة بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه امام المجلس بحضوره.

دوت الخليج يرصد حصاد محلية النواب بدور الانعقاد الأول

وتضمن التقرير عدد من الموضوعات التى ناقشتها اللجنة فى ضوء دائرة أعمالها بشأن منظومة المحليات فى مصر، حيث تضمنت هذه الموضوعات ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، بجانب خطة عمل قطاع التقنيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ناقشت اللجنة أيضا خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى عرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدنى مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.

محلية النواب ومناقشتها موضوعات تهم المواطن

اللجنة واصلت جهودها بحسب تقريرها فى متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهينتين والمعدات المستغلة والغير مستغلة، ورؤيتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما.

أيضا ناقشت اللجنة ملف تقصي آثار تطييق القانون رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٠، باصدار قانون تنظيم التظار المركبات فيالشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة ٢٠٢١، ومدى تأثير ذلك على تعليم موارد الدولة وضبط حركة الشارع وأيضا تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (۱۷) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٠، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحةفضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.

الصناديق الخاصة ومحلية النواب

اللجنة عملت أيضا على مناقشة اللواء وزير التنمية المحلية في البيان الذي القاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية وخاصة بموضوعات الصناديق الخاصة بالواحدات المحلية وتقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة التصالح فى مخالفات البناء وتطوير المواقف والساحات و الاسواق العشوائية وتراخيص المحال وانتظار المركبات، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، وأيضا مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلي به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع،و تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع ،وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحداتوأجهزة الإدارة المحلية، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية وأيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية | والمحلية (مشروعك) للمواطنين ،وإصلاح منظومة اعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بابردات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى..

تقرير اللجنة رئاسة النائب أحمد السجينى، تضمن إعدادها تقارير لموضوعات من الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات لعرضها على الأعضاء منها قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة ٢٠١٩، ولائحته لتنفيذية، وملفات الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية،و المحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومةالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرةبقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة2021، ومذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية ،الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاتها تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهوريةالقانون رقم 202 لسنة 2020 بلإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

الزيارات الميدانية لمحلية النواب

الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنةزيارة ميدانية لمحافظتي بورسعيد ودمياط خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو ۲۰۲۱، وزيارة ميدانية لمحافظتي الغربية والدقهلية خلال الفترة من ۲۸ حتی ۳۰ يوليو2021، بجانب عقد جلسات المحافظات بواقع١١ محافظة و ١١ جلسة بحضور المحافظين من القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وبنى سويف وأسيوط والمنيا بجانب جلسات قياس الأثر التطبيقى لكل من تشريعات التصالح والمركبات ووضع اليد وتراخيص المحال والاشتراطات البنائية وتنظيم المخلفات.