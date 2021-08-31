نواب البرلمان لـ دوت الخليج : خطف الأطفال أحد أنواع الإرهاب المجتمعي ويجب مواجهته بتغليظ العقوبة وتفعيلها..جهود رجال الشرطة فى استعادة طفل المحلة عظيمة

/648081/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر--خطف-الأطفال-أحد-أنواع-الإرهاب-المجتمعي-ويجب-مواجهته-بتغليظ-العقوبة-وتفعيلهاجهود-رجال-الشرطة-فى-استعادة-طفل-المحلة-عظيمة

اشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود التي بذلتها قوات الشرطة ،فى اعادة الطفل زياد، والمعروف بطفل المحلة المختطف،حيث شهدت أحد محلات البقالة بالطريق الدائري المحلة الكبرى- المنصورة بنطاق محافظة الغربية اختطاف طفل عمره 8 سنوات من قبل شخصين مجهولين استخدموا سيارة لارتكاب الجريمة، وفرا هاربين على حد وصف أسرته، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.

غادة علي :الدولة المصرين لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري

أشادت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته.

عودة الطفل المختطف بالمحلة

وأوضحت النائبة غادة علي، أن الدولة المصرين لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري ولكنها تتطلب مزيدا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.

تغليظ عقوبة الاختطاف وأوضحت النائبة غادة على أن هناك دورا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستطالب رسميا بتغليظ عقوبة جرائم ترويع الأمنين وتكدير السلم العام لمنع تكرارها في المجتمع المصري، لافتة إلى أن تلك القضية هي قضية رأي عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها، مشيرة إلى أن ظاهرة التسول من أهم أسباب جرائم الخطف ومواجهتها تتطلب التعاون المجتمعي مع أجهزة الدولة للقضاء عليها.

تغليظ العقوبة

وطالبت الدكتورة غادة علي بضرورة استحداث وحدات شرطية متخصصة في مواجهة جرائم خطف الأطفال وتجارة الأعضاء والتسول بالتعاون مع نيابة مختصة ووحدات من التضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة، مؤكدة أن جريمة خطف طفل من ذويه تعتبر نوعا من أنواع الإرهاب المجتمعي ويجب إعادة توصيفها قانونيا ومعاملتها معاملة جرائم الإرهاب التي تهدد أمن الدولة.

عزة حسين:فرصة لفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين

كماأشادت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، عن محافظة الغربية بقيادات ورجال وزارة الداخلية علي سرعه القبض علي المختطفين للطفل زياد مؤكدة علي رجال الشرطه البواسل قاموا بمهامهم في بسط الأمن والأمان للمواطنين ولم يتهاونوا في حماية المواطنين .

وشاركت النائبة عزة حسين فرحة أهل الطفل زياد بعد عودته مشيرة في تصريحات لتحيا مصر أن كل يوم يثبت ان رجال وزارة الداخلية مدي قدرة الجهاز الشرطي علي تحقيق الأمن للمواطنين،إضافة إلى فرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين، مؤكدة علي ان سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناه رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.

ابراهيم الديب: رجال الشرطه المصرية أثبتوا أنهم قادرين علي بسط الأمن والأمان للمواطنين

أشاد النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى بجهود رجال الشرطة المصرية في عودة الطفل المختطف الي احضان أهله بعد عملية تحريره من المختطفين وعودته لأهله سالما .

وأكد عضو مجلس النواب ابراهيم الديب في تصريحات لتحيا مصر أن رجال الشرطه المصرية أثبتوا أنهم قادرين علي بسط الأمن والأمان للمواطنين من منطلق دورهم، موجها التحية لرجال الشرطة وقيادات وزارة الداخلية، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية لا تظهر جهدا في حماية أمن المواطن وردع الخارجين عن القانون وبسط للأمن والأمان.

وكان أحد الأطفال بمدينة المحلة محافظة الغربية قد تعرض للخطف في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، واستجواب المتهمين الذين أكدوا خطفهم للطفل بهدف استدراج والده والحصول منه على فدية مالية.