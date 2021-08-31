/648084/خالد-الحداد-يطالب-بإ-دراج-مراكز-وقري-شمال-الدقهلية-فى-مبادرة-حياة-كريمة

طالب النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية ادراج مراكز شمال محافظة الدقهلية لمبادرة حيا كريمة مشيرا الى ان مراكز شمال الدقهلية منية النصر وميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية من المراكز الفقيرة مشيرا الى ان مراكز وقري شربين فى المحافظة قد ادرجت ضمن مبادرة حياة كريمة .

مبادرة حياة كريمة

واكد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب فى تصريحات لتحيا مصر ان مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة والحماية الاجتماعية للمواطنين فى القري الاكثر فقرا وتقدم الدولة على كافه المستويات من بنية تحتية للقري والمرافق والخدمات الاساية وكذلك المظلة الاجتماعية لهم مشيرا الى ان مبادرة حياة كريمة سيكون لها الاثر الايجابي فى تغير حياة كثير من المواطنين واهالينا فى القري الاكثر فقرا والتى تستهدفها المبادرة .

المشروعات القومية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية في المشروعات التنموية في اتجاهات التنمية المتعددة وعلى جميع النطاقات الجغرافية والعمرانية، وأن الرؤية السياسية في التنمية الريفية لتنمية كل القرى في الريف المصري والبداية بـ 1500 قرية، هو مشروع قومي عملاق الأكبر في التاريخ المصري لسكان الريف لتحسين جودة الحياة بتلك القرى ورفع المستوى الاقتصادي بتلك القرى.