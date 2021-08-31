/648090/ممثل-الأغلبية-تعليقا-على-عودة-طفل-المحلة-تحية-واجبة-لجنود-مصر-الساهرة-صمام-أمن-وأمان-الوطن

أشاد النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام ممثل الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، مضيفا”تحية واجبة لجنود مصر الساهرة..صمام أمن وأمان الوطن.. أصحاب الضمير الوطني والعزيمة التي لا تلين..رعاة الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون ضد المعتدين والمجرمين”.

دوت الخليج يرصد تعليق ممثل الأغلبية على عودة طفل المحلة المختطف

عودة طفل المحلة المختطف

وأضاف المهندس أشرف رشاد الشريف،”قوات الشرطة تنجح في ضبط الجناة المسؤولين عن اختطاف طفل المحلة زياد واعادته لأهله بعد أقل من ٢٤ ساعة.

واقعة اختطاف طفل المحلة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ملابسات خطف طفل المحلة، وبحسب بيان للوزارة، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال أثناء تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية.

وأسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وجمع المعلومات، وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل؛ حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها واستخدامها في ارتكاب الحادث، ثم التخلي عنها، وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين، ومكان إخفائهم للطفل في أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة.

وبعد تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة، وأمكن ضبط أفراد التشكيل العصابي وبحوزته (2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالما.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرا لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقدا أنه صاحب ثروة؛ ما دعاه للاتفاق مع الآخرين على ارتكاب واقعة خطف الطفل وابتزاز والده للحصول على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.