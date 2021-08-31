العليا لحقوق الإنسان: إطلاق الموقع الإلكترونى قريبا

جدة - نرمين السيد - وشهد الاجتماع استعراض السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة، التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 2021.
وتناول الموقف بالنسبة لإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتقارير التى تعدها الأمانة الفنية عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، والجهود ذات الصلة ببناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
كما تم استعراض التقدم المحرز فى تجهيز الموقع الإلكترونى للجنة العليا على شبكة الإنترنت، تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، وكذلك التنسيق الجارى مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتنفيذ قاعدة البيانات الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وأكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا على الالتزام بمواصلة العمل الجاد على كل جوانب ملف حقوق الإنسان لتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء، خصوصًا أن اللجنة تعد إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان فى الدولة، فضلاً عن أن مصر تمتلك إطارًا دستوريًا وتشريعيًا متقدمًا لحماية الحقوق والحريات، إضافة إلى رصيد كبير من التجارب الناجحة للبناء على التقدم المحرز فى إطارها.
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