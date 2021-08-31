صور.. الانتهاء من تأهيل وتبطين 4 ترع فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وأشار الشريف، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ومن جانبه أوضح إبراهيم عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية، أن الـ9 ترع التي يجري تأهيلها هى" الكرنك، فرع 36، أبوخليفة، الطفلة، غرب الطريق، حارس 3، تفريعة 3 من بهيج، مريوط 2، خورشيد" بإجمالى أطوال 29.670 كيلو متر.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يجرى هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفرا فى مياه الرى.
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