جدة - نرمين السيد - وحددت الوزارة المصروفات لجميع الصفوف والمراحل التعليمية المختلفة، والتى جاءت على النحو التالى: الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى 305 جنيهات. الصفوف من الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات. الصف الأول الثانوى 520 جنيهًا. الصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات. الصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكل أنواعه 220 جنيهًا. باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.​

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثانوية العامة بـ 500 جنيه.. مصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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