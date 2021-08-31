حار رطب نهارا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان لهيئة الأرصاد، يسود البلاد ليلا طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- كما تضطرب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح "70:50 كم/ساعة"، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

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