حماة الوطن يكرم ثالث الثانوية الأزهرية مكفوفين

وأكد الفريق أسامة الجندى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية، ويُسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائمًا على أن يكون الطالب المصرى فى مسار التعليم الحديث على مستوى العالم، معربًا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من الطلبة وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الجندى، فى بيان له، أن الحزب يولى اهتمامًا كبيرًا لدعم قطاع التعليم تماشيًا مع عقيدته بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة، وخلق جيلاً واعيًا وقادرًا على النهوض بمستقبل الوطن، مضيفًا أنه إيمانًا بأهمية الدور الذى يقوم به الحزب فى مجال المسؤولية المجتمعية وضرورة المشاركة الفعالة وتعزيز الدور الذى يقوم به الحزب فى مجال رعاية الطلاب والطالبات المتفوقين علميًا.
وعبّرت أسرة فارس محمد عبدالغنى عن بالغ سعادتها بتفوق أبنهم وأنه منذ بدايته التعليمية وهو يرفض تمامًا مبدأ الاختلاف بين زملائه المبصرين فى الدراسة، دون تميز أو تفرقه نظرًا لفقدان بصره وان التفوق ليس جديدًا عليه بل كان معهودًا له منذ الصغر.
وتقدمت أسرة الطالب فارس محمد عبدالغنى بالشكر والتقدير للفريق جلال الهريدى وقيادات حزب حماة الوطن على هذا التكريم وما لقوه من اهتمام ودعم من الحزب لابنهم وتكريمه.
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