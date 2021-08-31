إنفوجراف.. خطة الدولة لتسيير الحافلات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - ومن المخطط أن تعمل الأتوبيسات، على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بعد انتهاء خطة توسعته وتطويره التى تشرع الدولة فى تنفيذها حاليا، حيث تسير فى حارات منفصلة بطول الدائرى وفق زمن تقاطر ثابت، كما تبلغ 20 محطة للطريق بالكامل مع ربطها بسلالم كهربائية، ويجاور كل محطة 20 موقف سيارات للأقاليم.

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