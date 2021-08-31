السفير المصري لدى موزمبيق يلتقي وزير الدولة الموزمبيقي للشباب والتوظيف

التقى سفير مصر لدى موزمبيق حاتم الألفي، بوزير الدولة الموزمبيقي للشباب والتوظيف Oswaldo Petersburgo، حيث ناقشا سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال تأهيل الشباب والتدريب المهني.

هذا، وأكد السفير الألفي على استعداد مصر لدعم موزمبيق في مجالات الشباب والتوظيف، وذلك على ضوء الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية لمساندة الدول الأفريقية في كافة المجالات، خاصة في مجال تمكين الشبـاب.

ومن جانبه، تقدم الوزير الموزمبيقي بالشكر للدعم الذي تتلقاه وزارته من مصر، خاصة فيما يتعلق بمركز التأهيل المهني بمدينة "كليماني"، حيث أوضح أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر في مجال تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من أجل مواجهة الأفكار المتطرفة، كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.