حصريا.. منافسات كأس العالم للدراجات على قنوات "اون تايم سبورت" (فيديو)

حصلت قنوات اون تايم سبورت على حقوق بث واذاعة منافسات بطولة العالم للدراجات والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل.
ونشرت قنوات أون تايم سبورت البرومو الرسمى الخاص بنقل وإذاعة منافسات بطولة العالم للدراجات للناشئين، بمشاركة قرابة 200 لاعب من حوالى 40 دولة حول العالم.
جاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر و السنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.
وعقد منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي العديد من الاجتماعات التنسيقية مع قيادات الشركة قبل انطلاق حفل الافتتاح وفي مقدمتهم محمد عبادة رئيس قطاع العمليات وشادي مظهر مدير الاحداث الرياضية.
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