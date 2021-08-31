/648099/النائبة-جيهان-البيومى-توجه-رسالة-شكر-للداخلية-لسرعة-ضبط-الجناة-فى-واقعة-خطف-الطفل-زياد

ثمنت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، دور وزارة الداخلية ورجالها فى فك لغز اختطاف طفل فى وضح النهار بواسطة مسلحين ملثمين، خلال ٤٨ ساعة واثنت على سرعة تحرك رجال الشرطة وضبط الجناة، فى وقت قياسى.

عودة طفل المحلة المختطف

وأكدت النائبة جيهان البيومي فى تصريح لها ، ان ما بين فيديو الاختطاف وفيديو العودة والقبض علي الجناه، ٤٨ ساعة ، كانت تترقب فيها الأسر المصرية بلهفة وقلق ورعب ، مصير الطفل زياد الذى تم اختطافه ،لكن كان هناك رجال لاتنام أصحاب عزيمة وإصرار علي تحرير الطفل دون أن يمسه أي سوء .

واشارت جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أنها لم تشعر بأى قلق تجاه عودة الطفل سالما، واثقة فى أن الوحوش التي استطاعت تحرير اولادنا في دول تانية مش هتغلب في تحرير طفل من ايد بلطجية داخل مصر .

واختتمت النائبة تصريحها، برسالة شكر لوزارة الداخلية الباسلة، والجيش الوطني ، على مجهوداتهم فى حفظ الأمن والأمان وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر لقطات لتحرير الطفل زياد، الذي هزت واقعة اختطافه من إحدى المحلات في منطقة المحلة الرأي العام في البلاد.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، نشرت الداخلية المصرية "لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة".

هذا وقد نجحت أجهزة الأمن بالغربية في تحرير الطفل زياد أحمد البحيري المختطف من والدته في المحلة الكبرى، وإعادته إلى أحضان أسرته.

وسادت حالة من الفرحة بين أهل الطفل بعد تحديد الجناه ومداهمتهم وتحرير الطفل.