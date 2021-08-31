/648102/بخطوات-سهلة-لينك-تسجيل-لقاح-كورونا-للمسافرين-وكيفية-التسجيل-عليه
يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في السفؤ إلى معرفة لينك تسجيل لقاح كورونا ، ويأتي ذلك بعد تفعيل وزارة الصحة منذ أيام قليلة ة أيقونة الراغبين في السفر.
وجاء تفعيل هذه الايقونة عبر الموقع الرسمي للقاح كورونا حيث يتم وضعه ضمن الفئات التي لها الأولوية استخدام اللقاح وحصولهم عليه والمتثلة في جرعتين من اللقاح .
بخطوات سهلة.. لينك تسجيل لقاح كورونا للمسافرين وكيفية التسجيل عليه
وحرصا من موقع دوت الخليج على تقديم الخدمة للميزة لمتابعينه، يتيح الموقع لينك التسجيل للحصول على اللقاح وطرق التعامل معه. للتسجيل يرجى النقر هنا https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home
ويرصد موقع دوت الخليج خطوات التسجيل للحصول على اللقاح
تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة
النقر على أيقونة تسجيل لقاح كورونا من القائمة الرئيسية.
تسجيل بيانات الراغبين في السفر للحصول على جرعتي كورونا
البيانات تكون كالتالي :
الاسم الرقم القومي محافظة الإقامة
ترك وسيلة تواصل:
رقم تليفون بريد إلكتروني
اختيار المكان الذي ترغب في تلقي جرعات اللقاح به
تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي.
الضغط على زر الحفظ والاحتفاظ برقم الطالب المسجل.
عدد المراكز الطبية المخصصة للتطعيم الراغبين في السفر للخارج
تطعيم الراغبين في السفر للخارج
هذا وقامت وزارة الصحة والسكان بتخصيص 126 مركزً طبيا على مستوى الجمهورية لتطعيم الراغبين في السفر للخارج للحصول على شهادة صحية موثقة ومؤمنة لإنهاء باقي إجراءات السفر للخارج.
المراكز الطبية تضم نخبة متميزة من الاطباء حاصلين على دورات طبية مخصصة لتطعيم الراغبين في اللقاح.
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