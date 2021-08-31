/648103/كواليس-دهس-5-مواطنين-في-القاهرة-وضبط-الجاني

نجح رجال مباحث أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، فى ضبط شخص قد لاذ بالفرار عقب قيامه بصدم عدد من المواطنين بسيارة مما أدى إلى وفاة اثنين منهم وإصابة الباقى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل و إصابة 5 اشخاص على يد سائق

حادث تصادم

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من مباحث قسم شرطة الموسكي يفيد بورود بلاغ الى القسم بوقوع حادث تصادم فى دائرة القسم ووقوع قتلى ومصابين بأحد الشوارع المجاورة للقسم.

دهس 5 مواطنين

وعلى الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، الذى أمر بسرعة انتقال رجال المباحث الى مكان الحادث و فحص البلاغ وكشف ملابساته ، فإتضح أنه حال سير 5 أشخاص مترجلين بالشارع محل البلاغ اصطدمت بهم سيارة مما أدى إلى سقوطهم أرضاً وأسفر غن إصابتهم التى أودت بحياة اثنين منهم ولاذ قائد السيارة بالفرار تاركاً السيارة فى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة لحالتهم.

و بعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول الواقعة تم معرفة مرتكب الواقعة وإتضح انه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية".

اعترافات المتهم

وبتقنين الإجراءات تمكنت رجال مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة, وأقر بأنه أثناء تواجده بمحل البلاغ لاحظ تردد مالك السيارة على ذات المنطقة ورغبته فى ركن السيارة، فعرض عليه قيادتها، وأثناء القيادة إختلت عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى اصطدامه بالمجنى عليهم وعلل هروبه خشية من تعدى الأهالى عليه.

وتم تسجيل إعترافات المتهم و تحرير المحضر اللازم للواقعة، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.