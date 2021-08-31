رسمياً.. الطائي السعودي يعلن تعاقده مع لاعب الوحدة

/648104/رسميا-الطائي-السعودي-يعلن-تعاقده-مع-لاعب-الوحدة

أعلن نادي الطائي السعودي برئاسة تركي عبدالمحسن الضبعان، رسميًا اليوم الإثنين التعاقد مع عبدالكريم القحطاني لاعب وسط الوحدة، خلال الميركاتو الحالي .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وكتب النادي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال”.

ولم تعلن إدارة الطائي، عن قيمة عقد اللاعب أو راتبه أو مدة العقد سواء كان بيع نهائي أو على سبيل الإعارة.

ولعب القحطاني للعديد من الأندية، مثل الرائد والفيحاء والوحدة، ويجيد اللعب في ثلاثة مراكز المحور الوسط المتقدم وصناعة اللعب .

أعلنت إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان، اليوم الاثنين، عن تعيين الصربي زوران مانولوفيتش مديراً فنياً للفريق خلفاً للتونسي محمد الكوكي والذي تمت إقالته.

وأقالت إدارة نادي الطائي المدرب التونسي محمد الكوكي، بعد 3 جولات فقط من الدوري السعودي ، بسبب عدم حمله لشهادة الـ PRO، التي تعد شرطًا أساسيًا لتدريب فرق دوري المحترفين.

لتعلن اليوم إدارة نادي الطائي، تعيين الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني السابق لشباب بلوزداد الجزائري مدربا جديدا للفريق، لإبقاء الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الصعود الموسم الماضي.

ودرب زوران العديد من الأندية، إذ تمتد مسيرته الاحترافية في عالم التدريب لمدة 19 عاما، كما حصل على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا للموسم الرياضي 2018-2019، ونجح في الفوز ببطولة الدوري الجزائري الموسم الماضي مع شباب بلوزداد قبل رحيله عن الفريق.

الدوري السعودي.. الشباب يعلن إعارة حارسه إلى الفيحاء

أعلن نادي الشباب السعودي، رسمياً، إعارة حارس مرمى الفريق مروان الحيدري إلى صفوف فريق الفيحاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نشر فريق الشباب، بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذكر فيه: “وافقت إدارة الشباب على إعارة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم مروان الحيدري إلى لنادي الفيحاء لمدة موسم”.

الاتحاد

اتخذ فريق الاتحاد السعودي خطوات جادة في حسم صفقة حارس مرمى جديد. من أجل دعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأكدت التقارير الصحفية أن ادارة الاتحاد على بعد خطوات من التعاقد مع حارس مرمى فريق الوحدة عبدالله العويشر، لتعويض فواز القرني، الذي غادر صفوف الفريق متجهًا للشباب.

حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء السبوع الثالث من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملك سلمان.

جاءت أهداف المباراة الثلاث في الشوط الأول، حيث أحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد الأول في المباراة من ضربة رأس رائعة في الدقيقة الثالثة، إثر متابعته للركلة الركنية.