/648106/هيروين-و-ترامادول-سقوط-شخصين-في-قبضة-مباحث-المرج--لاتجارهما-في-المواد-المخدرة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين في المرج، لاتجارهما في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من الهيروين والأقراص المخدرة«ترامادول»
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين في المرج لاتجارهما في المواد المخدرة
داخل شقة سكنية
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم حسين خيري، مزاولة شخصين، مقيمين بدائرة القسم لأحدهما معلومات جنائية، نشاطًا إجراميًّا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما خلال وجودهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي سلاح أبيض كتر، وأداة حادة مقص، وميزان حساس.
بمواجهتهما أمام رجال المباحث عن المضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
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