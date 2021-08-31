وفد من نادى القضاة يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ووفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادى، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه.





وأكد المستشار عزت أبوزيد، العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية والقضاء المصرى الشامخ، واستمرار التعاون المثمر والبنّاء بينهما بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون. وفى نهاية اللقاء، أهدى المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، درع نادى القضاة للمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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