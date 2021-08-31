العربية للتصنيع: مهتمون بفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول العربية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء العرب، مشيرا إلى اهتمام "العربية للتصنيع" بفتح آفاق جديدة من التعاون مع الأشقاء بمختلف الدول العربية، فضلا عن الاهتمام ببرامج تدريب الكوادر البشرية، وترحيب الهيئة بتدريب الأشقاء العرب بأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له، لمقر الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأعرب التراس عن اعتزازه بزيارة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عما تشهده حاليا الصناعة المصرية من اهتمام وخطط تنموية شاملة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وبحث التراس مع مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أهمية الاستفادة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع فى عدد من مجالات التصنيع، ومنها التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية الذكية والصناعات الطبية وصناعات السكك الحديدية سواء العربات أو الجرارات ومترو الأنفاق وغيرها من مشروعات التنمية.

كما تم بحث سبل تعزيز التعليم الإلكترونى عن بعد والتعليم الفنى، حيث أكد "التراس"على أن الجهل تكلفته أعلى بكثير من تكلفة الإنفاق على التعليم.

وأشاد "التراس"، بدور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى الحفاظ على الثقافة العربية على المستويين القومى والإقليمى، والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية، معربا عن أمله فى مزيد من التشاور بين الجانبين فى مجالات عمل المنظمة العربية وما تسعى إلى تحقيقه من خلال رؤيتها الجديدة التى تتضمن الانفتاح على المؤسسات التى لها اهتمامات تخدم رسالة المنظمة.

كما أوضح التراس، اهتمام العربية للتصنيع بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة لكافة المؤسسات والوزارات بالدولة، فضلا عن تولى الهيئة العربية للتصنيع مشروع تأثيث وفرش مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه أشاد محمد ولد أعمر، بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات تصنيعية متطورة وتاريخها العريق بالمنطقة العربية، لافتا أنها تحظى بتقدير كبير لدى الجمهور العربى.

ثم توجه وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة حيث أعربوا عن إعجابهم بمنتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا.