الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامه 2021 من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامه 2021 هو من أكثر ما يبحث عنه علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين المصرين المتقدمين للحصول علي هذا المعاش وذلك لأن يعرفون نتيجة الاستحقاق والقبول فية من خلال الخدمة الرقمية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي لكافة المستفيدين من ذلك المعاش في جمهورية مصر العربية.

الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامه 2021

معاش تكافل هو واحد من ضمن البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية للعديد من المواطنين وذلك من اجل الحصول علي معاش شهري يساعدهم في زيادة مستوي الدخل، والجدير بالذكر بأن اصحاب هذا المعاش يحصلون ايضاً علي كارت تكافل وهذا يتيح لهم الحصول علي كشف في المستشفيات الحكومية وتلقي العلاج مجاناً وأيضاً خصم علي العديد من وسائل المواصلات.

شروط تكافل وكرامة

يوجد العديد من الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي من اجل معاش تكافل وكرامة حيث تكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

لابد من ان يكون المتقدم للحصول علي المعاش هو مواطن مصري الجنسية.

أن يكون مقيم في جمهورية مصر العربية.

لابد من ان لا يكون لدية معاش من التأمينات الاجتماعية.

يشترط أن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة.

وضعت الوزارة شرط أساسي وهو أن لا يكون عامل في القطاع العام أو الخاص.

أذا كان عامل في القطاع العام او الخاص يجب أن لا يزيد راتبة عن 450 جنية مصري.

أن يكون الابناء في مراحل التعليم لا يزيد اعمارهم عن 18 سنة.

يجب أن لا يكون لديه مشروع تجاري يساعد علي الربح الوفير.

رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامه 2021

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية من اجل الاستعلام عن المعاش من خلالها حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-