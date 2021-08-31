/648110/محمد-رمضان-يعلن-تأجيل-حفله-بالعلمين-المكان-لا-يستوعب-حجم-جمهوري

كشف الفنان محمد رمضان عن تأجيل موعد حفله الجديد بمدينة العلمين في الساحل الشمالي والذي يشارك به ضمن منافسة الحفلات التي يشهدها موسم الصيف هذا العام، بعد أن كان مقرر إقامته 2 سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد سبب تأجيل حفل محمد رمضان

نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، كاشفا عن سبب تأجيل الحفل، قائلا: “أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة .. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الإشاعات .. السبب أمنيًا لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب حجم جمهوري”.

محمد رمضان يثير الجدل بحصوله على الدكتوراه

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبين مصر ولبنان لمدة يومين كاملين، بسبب إعلانه عن حصوله على الدكتوراه الفخرية من قبل قبل المركز الثقافي الألماني ببيروب موجها الشكر لكلا من وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني والذين شهدوا حضور هذا التكريم، لتنقلب السوشيال ميديا رأسا على عقب بعد دقائق من الإعلان في مصر ولبنان مطالبين الجهات المسؤولة في توضيح حقيقة الأمر وبعض الجمهور أدانهم على هذا الفعل مشيرين إلى أنه مثال لا يستحق التكريم ويمثل عار للفن.

وبعد تبرأت عدد كبير من المسؤولين على رأسهم نقابة الممثلين ببيروت والسفارة الألمانية، أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت في بيان جديد له مساء أمس الجمعة، سحب الدكتوراه من الفنان محمد رمضان بعد أن حصل عليها صباح أمس الخميس، مشيرا إلى الإعتذار الرسمي لكل المصريين، وجاء بيان المركز الثقافي الألماني على النحو الأتي: “مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل، لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا”.

واختتم: “لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك”.