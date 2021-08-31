/648114/أحمد-أبو-هشيمة-تعليقا-على-عودة-طفل-المحلة-عملية-تحرير-زياد-وإعادته-لأهله-تؤكد-ان-بلدنا-وشعبنا-في-ايد-امينة

أشاد النائب أحمد أبو هشمية، عضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارة الداخلية ، وقوات الشرطة فى تحرير الطفل زياد البحيري، المختطف من قبل ملثمين، مضيفا”جرائم الخطف في العالم كله من أصعب الجرائم اللي ممكن يقابلها أي جهاز شرطي”.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد أبو هشيمة على تحرير طفل المحلة

واقعة خطف طفل المحلة

ووجه النائب أحمد أبو هشيمة ،عضو مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير لابطال وزارة الداخلية على تحريرهم طفل الغربية المختطف،موضحا” اللي حصل في عملية تحرير الطفل وإعادته لأهله بيأكد ان بلدنا وشعبنا في ايد امينة”.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ملابسات خطف طفل المحلة، وبحسب بيان للوزارة، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال أثناء تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية.

وأسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وجمع المعلومات، وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة، وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل؛ حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها واستخدامها في ارتكاب الحادث، ثم التخلي عنها، وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.

كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين، ومكان إخفائهم للطفل في أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة.