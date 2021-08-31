/648120/علاء-عابد-عن-واقعة-طفل-المحلة-بفضل-جهود-الرئيس-السيسي-نعمت-مصر-بالأمن-والأمان

أثني النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس لجنه مكافحه الارهاب بالبرلمان العربي، علي الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية ، بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة ، مؤكدا أن الدوله المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بأي نوع من أنواع الفوضي .

دوت الخليج وتعليق النائب علاء عابد على واقعة طفل المحلة

واضاف النائب علاء عابد ، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدوله "نعمت" مصر بالأمن والأمان وعاد لها الأستقرار بعد فوضي كان مخطط لها من جماعات الداخل والخارج ، وقد رأينا تحرك الأجهزة الأمنية.

واضاف رئيس لجنه مكافحه الارهاب بالبرلمان العربي، ان حرص ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة طفل المحلة المختطف، أكدت لنا مدي حرصه علي حياة المواطن المصري وانه أب لكل المصريين .

مجلس النواب وواقعة طفل المحلة

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، بكفاءة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون ، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بأمن وإستقرار البلاد ،مؤكدا أن الدولة المصريه لاتدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.

وقد نجحت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن الغربية، فى العثور على الطفل “زياد أحمد البحيري” والمختلف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى_ المنصورة”، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات.

وذلك عقب إختطافة بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.