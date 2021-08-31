/648121/هنا-شيحة-تحرج-إحدى-متابيعها-بعد-إنتقادها-ظهور-حلا-بدون-حجاب

نشرت الفنانة هنا شيحة مؤخرا صورة تجمعها بأسرتها المكونه من والدها ووالدتها وشقيقتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، كان من بينهم الفنانة حلا شيحة والتي ظهرت بالصورة دون إرتداء حجاب.

دوت الخليج يرصد مهاجمة هنا شيحة لأحد متابعيها

انتقد إحدى متابعات الفنانة هنا شيحة، ظهور حلا بدون حجاب، فكتبت: “سوري بس يا حلا دلوقتي صورك من غير الحجاب مش حاجة تضايق، وأقرب حد ليكي في الدنيا هي اللي منزلة الصور، حتى لو صور خاصة بس أهي من غير حجاب ولا هو تغير في المبادئ”، لترد هنا شيحة عليها: “إنتِ مالك”.

وكانت هنا نشرت صورة تجمعها بعائلاتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام” وعلقت عليها، قائلة: “إلى أمي وأبي وأخواتي.. شكرًا لبابي ومامي على الحب اللي ادتهولنا وفضل معانا وكبر معانا.. امتلاكك لأخوات بنات نعمة لا تُقارن.. إنها هبة من الله مش محتاجين كلمات تعبر عن امتلاكك لأخوات.. أنك تبقى حاسس إنك بخير دايمًا”.

وتابعت شيحا: “أحبكم يا أخواتي حب فوق الوصف، دايما جنبي ودايما في ضهري، ودايما ببعت رسالة حب لأخواتي وبابا وماما اللي ربونا بالطريقة دي.. إننا نبقى إحنا اللي 4 قبل أي حاجة في العالم.. دايمًا افتخر بأسرتك”.

هنا شيحا تشارك في فيلم «النهاردة يوم جميل»

وتشارك الفنانة هنا شيحة خلال الفترة الحالية في فيلم «النهاردة يوم جميل» التي تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من القصص عن علاقة الرجل بالمرأة المتشابكة، ويركز يشكل أساسي على أزمة الاغتصاب الزوجي الذي يبرزها بكل جرأة، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوتة عنه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

والعمل من بطولة باسم سمرة ونجلاء بدر وأحمد وفيق، هنا شيحا، ايمي اسلام، انتصار، رمزي العدل، كريم كوجك، محمود الليثي، شريف ادريس، و سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيڤين شبل، ومن المقرر عرضه نهاية العام الجاري.