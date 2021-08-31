رسمياً..الزمالك يوقع عقوداً احترافية مع سباعي 2003

/648123/رسمياالزمالك-يوقع-عقودا-احترافية-مع-سباعي-2003

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث وقع أحمد عبد الرحيم إيشو وماجد هاني وعبد الله محمد وأحمد رفاعي وعبد الرحمن الفيومي وطارق علاء وعبد الرحمن حسن السيد ، على عقود لمدة أربعة مواسم .

وحضر التوقيع، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات الناشئين ومحمد عبد الرحيم المدير الإداري لفريق ٢٠٠٣.

وأعلن نادي الزمالك امس الإثنين إتمام تعاقده مع اللاعب عمر كمال قادماً من فريق المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد ظهورة بشكل قوي في الموسم المنصرم من بطولة الدوري، ليجذب انتباه قطبي الكرة المصرية “الاهلي والزمالك” في الظفر بخدمات اللاعب.

ويمتلك عمر كمال لاعب الزمالك الجديد، وأولا صفقات القلعة البيضاء في الإنتقالات الصيفية الجارية لموسم 2021، ثلاث تجارب في الدوري الممتاز، والتي كانت بدايتها مع نادي الشرطة قبل الهبوط لللقسم الثاني من الدوري، والتي استمرت ثلاث مواسم، ليخوض تجربة جديده مع نادي أسيوط “بيراميدز” حالياً لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من قبل المصري البورسعيدي.

بدأ عمر كمال مسيرته في الملاعب في نادي الشرطة موسم 2012 - 2013، حيث لعب في صفوفه حتى موسم 2015- 2016.

وخاض كمال 47 مباراة بقميص اتحاد الشرطة، في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل خلالهم 7 أهداف، و لم يصنع أي هدف.

التجربة الثانية لعمر كمال

لينضم بعدها عمر كمال إلى صفوف المصري البورسعيدي موسم 2017 - 2018، لكنه لم يكن لاعباً أساسياً في الفريق البورسعيدي، حيث شارك في 4 مباريات فقط في أول 6 أشهر له مع المصري، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف، ليخرج إعارة إلى الأسيوطي “بيراميدز حاليا”، منتصف نفس الموسم.

وإجمالاً لعب عمر كمال 15 مباراة، مع فريق الأسيوطي، سجال خلالهما 3 أهداف، وصنع 3، ليعود إلى المصري عقب نهاية الموسم.