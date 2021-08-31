فيديوجراف.. أرقام فى المرحلة الأولى من حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وتشمل الخطة توفير 262 ألف وحدة لسكان العشوائيات و354 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطى الدخل، خلال المرحلة الأولى من المبادرة.
وشهدت المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هى الأكثر فقرًا لإنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وتنفيذ ألف مشروع رصف طرق وكبارى بتكلفة 3.825 مليار جنيه، و500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه، و141 مشروع صرف صحى بتكلفة 1.550 مليار جنيه.
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