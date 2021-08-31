محافظ البحر الأحمر يلتقي وزير القوى العاملة في بداية جولته بالمحافظة

استقبل محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء ، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان المحافظة، لليوم الثاني علي التوالي، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات ، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتوفير فرص عمل للشباب ، وتدريبهم علي المهن الحاكمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن حضور فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل"، ومبادرة "أعرف وأحمي نفسك"، وذلك بحضور سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .

في مستهل اللقاء رحب المحافظ بالوزير معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا أن البحر الأحمر من المدن الجاذبة للعمالة في مختلف المجالات وخاصة مجال السياحة، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية بمختلف مدنها.

وفي هذا الإطار وافق المحافظ علي تخصيص قطعة أرض لمديرية القوي العاملة بالمحافظة لإقامة مركز تدريب مهني عليها داخل كردون مدينة الغردقة للتسهيل علي راغبي التدريب في الوصول للمركز في سهولة ويسر، وبحيث تسمح المساحة لإقامة ورش للتدريب علي المهن الحاكمة لسوق العمل ومنها في ورش في مجال الفندقة والحاسب الآلي ، واللغات والتفصيل والحياكة ، والسباكة والكهرباء ، والنجارة وصيانة السيارات .

وفي ذات السياق أبدى الوزير سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر في إقامة وحدات متنقلة للمشروعات الصغيرة للشباب تشمل عربات للمأكولات وغيرها من المهن التي يتم تحديدها بالتعاون بين الوزارة المحافظة، وذلك في إطار بروتوكول يتم توقيعه في هذا الصدد في القريب العاجل .