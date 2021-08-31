وجه النائب أحمد أبو هشيمة، وكيل لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في إعادة طفل الغربية المختطف لأهله، في عملية تؤكد قوة وزارة الداخلية.
وكتب «أبو هشيمة» عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «جرائم الخطف في العالم كله من أصعب الجرائم اللي ممكن يقابلها أي جهاز شرطي.. خالص الشكر والتقدير لأبطالنا في وزارة الداخلية على تحريرهم طفل الغربية المختطف.. اللي حصل في عملية تحرير الطفل وإعادته لأهله بيأكد ان بلدنا وشعبنا في ايد امينة».
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد عرضت وزارة لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة، وتضمن الفيديو لقطات للحظة القبض على مختطفي الطفل وتحرير الأخير من قبضتهم وإعادته إلى أهله سالمًا وسط فرحة كبيرة من أهالي المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد أبو هشيمة يوجه الشكر لوزارة الداخلية على تحرير طفل الغربية المختطف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.