أحمد أبو هشيمة يوجه الشكر لوزارة الداخلية على تحرير طفل الغربية المختطف

وجه النائب أحمد أبو هشيمة، وكيل لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في إعادة طفل الغربية المختطف لأهله، في عملية تؤكد قوة وزارة الداخلية.

وكتب «أبو هشيمة» عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «جرائم الخطف في العالم كله من أصعب الجرائم اللي ممكن يقابلها أي جهاز شرطي.. خالص الشكر والتقدير لأبطالنا في وزارة الداخلية على تحريرهم طفل الغربية المختطف.. اللي حصل في عملية تحرير الطفل وإعادته لأهله بيأكد ان بلدنا وشعبنا في ايد امينة».

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد عرضت وزارة لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة، وتضمن الفيديو لقطات للحظة القبض على مختطفي الطفل وتحرير الأخير من قبضتهم وإعادته إلى أهله سالمًا وسط فرحة كبيرة من أهالي المنطقة.