كريم فؤاد ضيف قناة الأهلي اليوم.. تفاصيل

تستضيف قناة النادي الأهلي، اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ، كريم فؤاد لاعب الأهلي المنضم حديثاً لصفوف القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الذى يقدمه الإعلامى إسلام الشاطر على شاشة قناة النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، فى تمام العاشرة مساء مع لاعب الاهلي الجديد كريم فؤاد، و إنبي السابق.

يعد كريم فؤاد من اللاعبين”الجوكر”، حيث يلعب في 5 مراكز مختلفة داخل الملعب، وهم: مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن، والظهير الأيسر والجناح الأيسر ووسط الملعب، كما يجيد اللعب بقدمه اليمنى واليسرى بنفس الكفاءة، ولكنه يتميز بشكل أكبر في مركز الظهير الأيمن.

كريم فؤاد مع النجوم

شارك كريم فؤاد مع فريق النجوم في 12 مباراة، بواقع 1080 دقيقة، ولم ينجح نسر الأهلي الجديد في إحراز أو صناعة أي هدف.

كريم فؤاد مع إنبي

كما شارك كريم فؤاد مع فريق إنبي في 53 مباراة، بواقع 51 مباراة في الدوري الممتاز، ومبارتين في كأس مصر.

ونجح نجم المارد الأحمر الجديد، في صناعة 6 أهداف، بينما لم يسجل أي هدف.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع ثلاث صفقات ، حيث أتم التعاقد مع كل من: كريم فؤاد كأولى الصفقات،ثم لويس ميكيسوني قادما من فريق سيمبا التنزاني كثاني الصفقات، وأخيرا التعاقد مع بيرسي تاو، نجم فريق برايتون الإنجليزي.

صفقات بالجملة للأهلي

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

لصفقة الثالثة

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

وكشف مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع بيرسي تاو، وأكد أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة ووقع على كافة الأوراق اللازمة.

ومن المفترض أن يشارك اللاعب في التدريبات خلال الفترة القادمة، استعدادا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد.