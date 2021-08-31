/648126/مجلس-الدولة-يعلن-زيادة-دوائر-الضرائب-لسرعة-الفصل-وتحقيق-استقرار-الموازنة-العامة

اعتمد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 614 لسنة 2021، للحركة القضائية لعام2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيادة دوائر الضرائب لسرعة الفصل وتحقيق استقرار الموازنة العامة وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها وتحقيق استقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني. كما تم زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.

وفي سياق أخر استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١ وبمقر رئاسة الهيئة، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، كما استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

زيارة رئيس قضايا الدولة

جاءت الزيارتين لتقديم التهنئة للمستشار عزت أبوزيد، بمناسبة تولي سيادته منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه حرص المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.