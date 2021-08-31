بعد انتشار ضحايا الإهمال الأسري..سمية الخشاب: «بطالب برخصة وامتحان للإنجاب»

/648132/بعد-انتشار-ضحايا-الإهمال-الأسريسمية-الخشاب-بطالب-برخصة-وامتحان-للإنجاب

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن غضبها فيما يحدث هذه الأيام من انتشار واسع لضحايا الأطفال التي نتجت عن الأهمال الأسري، مشيرة إلى أنه من الضروري عمل امتحان تأهيلي للزوجين قبل الأنجاب.

دوت الخليج يرصد رسالة سمية الخشاب بشأن الإهمال الأسري

كتبت الفنانة سمية الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم”.

سمية الخشاب تتعرض لأزمة بسبب أحمد سعد

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بينها وبين الفنان أحمد سعد بعد عقد قران الأخير على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، ما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل في الأمر بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، تلك بدأت بنشر الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، اعتبرها العديد من الجمهور إساءة للفنان أحمد سعد خاصة بعد أن تم نشرها عقب عقد قران الأخير مباشرة.

ردت سمية الخشاب على الجدل المثار، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلة: “عني بتفبركوا ردود وتثيروا فتن، ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”، ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها: بحبكم كلكم، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها.

سمية الخشاب تنفي شطبها من النقابة

وبعد العديد من التوضيحات التي نشرتها سمية الخشاب حول هدفها ونبتها من الصور، نشرت الخشاب بيانا توضح ما حدث وجاء فيه: "لم يتم التحقيق معي من قبل النقابه، برجاء من الساده الاعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونيه توخي الدقه والحذر من الاخبار المفبركه والاكاذيب التي يصدرها حزب اعداء النجاح واللجان الالكترونيه الممنهجه، كل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/اشرف زكي".