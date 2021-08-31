انتحلوا صفة موظفين.. "الرقابة الإدارية" تضبط عصابة جديدة لسرقة حسابات عملاء البنوك

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكونا من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم.
وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور و فيصل بمحافظة الجيزة ، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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