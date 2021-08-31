/648136/سامح-شكري-مصر-وقطر-تستعرضان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-خلال-المرحلة-المقبلة

شهد اليوم الثلاثاء، بمدينة القاهرة اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية، حيث ترأس الجانب المصرى السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية.

دوت الخليج

سامح شكري: مصر وقطر تستعرضان تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي لها أن تم خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

وزير الخارجية يُجري اتصالين هاتفيين بنظيريه الجزائري والمغربي

هذا وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، يوم ٢٧ أغسطس الجاري، اتصالين هاتفيين بكل من رمطان لعمامرة وزير خارجية جمهورية الجزائر، وناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصالين الهاتفيين، إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المُشترك، والذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محوري في آلياته المختلفة.