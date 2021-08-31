رسميا.. أحمد نادر السيد بالدوري البرتغالي لمدة موسيمين

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أعلن نادي الزمالك رسمياً على صفحته الرسمية على تطبيق "تويتر"، إعارة حارس المرمى الثالث للفريق، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، لفريق فيزيلا بالدوري البرتغالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الموقع الرسمي صورة للحارس الثالث لفريق الزمالك وكتب النادي عليها: "كل التوفيق لحارسنا الشاب أحمد نادر السيد مع نادي فيزيلا البرتغالي في العامين القادمين.. ننتظرك مجدداً بالمزيد من الخبرات".

وصُعد حارس مرمى منتخب مصر للشباب، للفريق الأول في الزمالك تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى السابق.

وحصد نجل حارس منتخب مصر السابق على لقب بطولة الدوري الممتاز مع الزمالك خلال الأيام الماضية.

حميد أحداد

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن الموافقة على انتقال اللاعب حميد أحداد مهاجم مهاجم القلعة البيضاء، إلى الرجاء المغربي على سبيل البيع النهائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي، تعلن عن انضمام حميد احداد لاعب الزمالك السابق، علي سبيل الإعارة، وعلق:”أهلا بكم من جديد ، حميد أحداد”.

عمر كمال مع الزمالك

وأعلن نادي الزمالك امس الإثنين إتمام تعاقده مع اللاعب عمر كمال قادماً من فريق المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد ظهورة بشكل قوي في الموسم المنصرم من بطولة الدوري، ليجذب انتباه قطبي الكرة المصرية “الاهلي والزمالك” في الظفر بخدمات اللاعب.

ويمتلك عمر كمال لاعب الزمالك الجديد، وأولا صفقات القلعة البيضاء في الإنتقالات الصيفية الجارية لموسم 2021، ثلاث تجارب في الدوري الممتاز، والتي كانت بدايتها مع نادي الشرطة قبل الهبوط لللقسم الثاني من الدوري، والتي استمرت ثلاث مواسم، ليخوض تجربة جديده مع نادي أسيوط “بيراميدز” حالياً لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من قبل المصري البورسعيدي.

بدأ عمر كمال مسيرته في الملاعب في نادي الشرطة موسم 2012 - 2013، حيث لعب في صفوفه حتى موسم 2015- 2016.

وخاض كمال 47 مباراة بقميص اتحاد الشرطة، في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل خلالهم 7 أهداف، و لم يصنع أي هدف.